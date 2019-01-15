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Расписание матчей
Англия. Кубок
Блэкберн - Ньюкасл
Блэкберн - Ньюкасл: обзор матча 15 января 2019
Блэкберн
15.01.2019, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Ньюкасл
33'
А. Армстронг
33'
А. Армстронг
33'
А. Армстронг
33'
А. Армстронг
33'
А. Армстронг
45+1'
Д. Ленихэн
45+1'
Д. Ленихэн
45+1'
Д. Ленихэн
45+1'
Д. Ленихэн
45+1'
Д. Ленихэн
1'
Ш. Лонгстафф
105+3'
Хоселу
105+3'
Хоселу
105+3'
Хоселу
105+3'
Хоселу
105+3'
Хоселу
106'
А. Перес
106'
А. Перес
106'
А. Перес
106'
А. Перес
106'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Ньюкасл
106'
ГОЛ! 10:11!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
106'
ГОЛ! 10:10!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
106'
ГОЛ! 10:9!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
106'
ГОЛ! 10:8!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
106'
ГОЛ! 10:7!
А. Перес
Пас отдал
М. Ритчи
105'
+3
ГОЛ! 10:6!
Хоселу
105'
+3
ГОЛ! 10:5!
Хоселу
105'
+3
ГОЛ! 10:4!
Хоселу
105'
+3
ГОЛ! 10:3!
Хоселу
105'
+3
ГОЛ! 10:2!
Хоселу
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фернандес
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фернандес
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Фернандес
ГОЛ! 10:1!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Х. Рид
45'
+1
ГОЛ! 9:1!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Х. Рид
45'
+1
ГОЛ! 8:1!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Х. Рид
45'
+1
ГОЛ! 7:1!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Х. Рид
45'
+1
ГОЛ! 6:1!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Х. Рид
45'
+1
ГОЛ! 5:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Грэм
33'
ГОЛ! 4:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Грэм
33'
ГОЛ! 3:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Грэм
33'
ГОЛ! 2:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Грэм
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Грэм
33'
1'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Лонгстафф
Пас отдал
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
2
Джейми Стерри
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Ньюкасл
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-4-1-2
1
Райя
27
Трэвис
17
Белл
24
Ньямб
26
Ленихэн
6
Рид
17
Беннетт
21
Смолвуд
22
Бреретон
12
Грэм
10
Армстронг
3-2-1-2
28
Вудман
26
Кларк
6
Фернандес
2
Стерри
22
Манкильо
30
Ритчи
8
Лонгстафф
23
Мерфи
13
Хоселу
Остались в запасе
Блэкберн
Ньюкасл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
9
Джо Наттел
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Блэкберн - Ньюкасл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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