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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вальядолид - Хетафе
Вальядолид - Хетафе: обзор матча 15 января 2019
Вальядолид
15.01.2019, вторник, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Хетафе
50'
Д. Верде
29'
Анхель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вальядолид - Хетафе
84'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
73'
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
Р. Алькарас
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Верде
Пас отдал
Антонито
50'
33'
Желтая карточка
Антунеш
Желтая карточка
Н. Мартинес
33'
30'
Желтая карточка
Л. Чичисола
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Анхель
Желтая карточка
Ануар
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Кеко
ЦП
2
Антонито
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
2-5-2
13
Родригес
22
Мартинес
22
Салису
4
Алькарас
23
Ануар
20
Кеко
2
Антонито
29
Суарес
10
Верде
9
Чоп
3-3-1
1
Чичисола
22
Суарес
18
Гонсалес
20
Фулкье
8
Арамбарри
20
Фламини
20
Ибаньес
9
Анхель
Остались в запасе
Вальядолид
Хетафе
20
Оскар Плано
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
1
Рубен Янес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
20
Оскар Плано
ПВ
19
Тони Вилья
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
20
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Кокка
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вальядолид - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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