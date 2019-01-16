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Расписание матчей
Кубок Азии
Вьетнам - Йемен
Вьетнам - Йемен: обзор матча 16 января 2019
Вьетнам
16.01.2019, среда, 19:00
Кубок Азии, группа D, 3 тур
2 : 0
Завершен
Йемен
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Таблица
Статистика матча Вьетнам - Йемен
1
3
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0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Йемен
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Южная Корея
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Йемен
1 : 2
17.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Ливан
0 : 2
04.06.2026
Йемен
Кубок арабских наций, Финал
Коморские острова
5 : 4
26.11.2025
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