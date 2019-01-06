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Расписание матчей
Англия. Кубок
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Куинз Парк Рейнджерс - Лидс: обзор матча 06 января 2019
Куинз Парк Рейнджерс
06.01.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Лидс
75'
Д. Бидуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
Желтая карточка
О. Какай
90'
+3
88'
Желтая карточка
Л. Бэйкер
84'
Желтая карточка
Э. Алиоски
ГОЛ! 1:0!
Д. Бидуэлл
Пас отдал
Л. Фримен
75'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
Главный тренер
Жульен Стефан
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Пол Смит
ПВ
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-2-3-1
13
Ингрэм
29
Какай
2
Ферлонг
24
Холл
21
Бидуэлл
26
Осайи-Самуэль
4
Сковен
24
Кузинс
10
Эзе
15
Фримен
2-2-1-1
1
Пикок-Фаррел
12
Эйлинг
7
Алиоски
28
Форшоу
8
Бэйкер
11
Харрисон
19
Робертс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лидс
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Пол Смит
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Пол Смит
ПВ
1
Джо Ламли
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лидс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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