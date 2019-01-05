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Расписание матчей
Англия. Кубок
Дерби Каунти - Саутгемптон
Дерби Каунти - Саутгемптон: обзор матча 05 января 2019
Дерби Каунти
05.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
61'
Т. Лоуренс
4'
Н. Редмонд
48'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дерби Каунти - Саутгемптон
Желтая карточка
К. Брайсон
64'
ГОЛ! 1:2!
Т. Лоуренс
Пас отдал
К. Брайсон
61'
48'
ГОЛ! 0:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
Ч. Остин
33'
Желтая карточка
М. Эльюнусси
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
Ш. Лонг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4-3-1
13
Рос
3
Лоу
36
Кио
23
Томори
2
Богль
7
Брайсон
4
Эванс
14
Холмс
10
Лоуренс
4-2-1-2
1
Ганн
21
Соареш
23
Вестергор
5
Стивенс
23
Таргетт
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Эльюнусси
7
Лонг
32
Остин
Остались в запасе
Дерби Каунти
Саутгемптон
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Дерби Каунти - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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