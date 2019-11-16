Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Словакия
Хорватия - Словакия: обзор матча 16 ноября 2019
Хорватия
16.11.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 9 тур
3 : 1
Завершен
Словакия
56'
Н. Влашич
60'
Б. Петкович
74'
И. Перишич
32'
Р. Боженик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Словакия
79'
Желтая карточка
М. Дубравка
ГОЛ! 3:1!
И. Перишич
Пас отдал
Б. Баришич
74'
66'
Вторая желтая
Р. Мак
ГОЛ! 2:1!
Б. Петкович
Пас отдал
Л. Модрич
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Влашич
Пас отдал
Д. Перич
56'
Желтая карточка
А. Ребич
43'
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Боженик
Пас отдал
С. Лоботка
23'
Желтая карточка
Р. Мак
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
0
Дино Перич
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
22
Карло Бартолец
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Словакия
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
20
Николас Спалек
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
9
Самуэль Мраз
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ливакович
3
Баришич
5
Чалета-Цар
0
Перич
16
Едвай
11
Брозович
10
Модрич
14
Перишич
13
Влашич
17
Ребич
17
Петкович
4-4-1-1
1
Дубравка
2
Пекарик
3
Вавро
16
Ганцко
14
Шкриньяр
19
Куцка
10
Русняк
17
Гамшик
22
Лоботка
20
Мак
9
Боженик
Остались в запасе
Хорватия
Словакия
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
22
Карло Бартолец
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Златко Далич
8
Ондрей Дуда
АП
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
20
Николас Спалек
ЦП
9
Самуэль Мраз
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
16
Мислав Оршич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
22
Карло Бартолец
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
12
Марек Родак
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Матуш Беро
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
20
Николас Спалек
ЦП
9
Самуэль Мраз
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Павел Хапал
Статистика матча Хорватия - Словакия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Хорватия
Словакия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Казахстан – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Казахстана и Словакии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+