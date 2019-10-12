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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Швейцария
Дания - Швейцария: обзор матча 12 октября 2019
Дания
12.10.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 7 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
84'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Швейцария
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
К. Эриксен
84'
76'
Желтая карточка
Р. Родригес
36'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Ю. Поульсен
6'
2'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
14
Дальсгаард
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
19
Шоне
10
Эриксен
21
Корнелиус
20
Поульсен
9
Брейтуэйт
3-4-3
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
5
Аканджи
22
Шер
4
Эльведи
6
Закария
10
Джака
13
Родригес
18
Мехмеди
7
Эмболо
9
Сеферович
Остались в запасе
Дания
Швейцария
24
Роберт Сков
ПВ
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
17
Лорис Бенито
ЛЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
2
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
24
Роберт Сков
ПВ
18
Даниэль Васс
ЦП
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
18
Филип Биллинг
ЦП
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
17
Лорис Бенито
ЛЗ
11
Ренато Штеффен
ПВ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ивон Мвого
ВР
21
Йонас Омлин
ВР
2
Кевин Мбабу
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Дания - Швейцария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Паркен
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