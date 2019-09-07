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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Болгария
Англия - Болгария: обзор матча 07 сентября 2019
Англия
07.09.2019, суббота, 19:00
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Болгария
24'
Г. Кейн
49'
Г. Кейн (П)
55'
Р. Стерлинг
73'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Болгария
Желтая карточка
Д. Роуз
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Г. Кейн
73'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Кейн
55'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
49'
36'
Желтая карточка
Н. Бодуров
Желтая карточка
М. Кин
30'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
19
Росс Баркли
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
0
Вандерсон
ЛВ
18
Галин Иванов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
8
Георги Сармов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Крассимир Балаков
Англия
3
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джейдон Санчо
ПВ
Болгария
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
11
Кирил Десподов
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
3
Роуз
6
Магуайр
16
Кин
12
Триппьер
4
Райс
19
Баркли
8
Хендерсон
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
9
Кейн
3-5-2
23
Илиев
15
Божиков
5
Бодуров
14
Недялков
9
Попов
16
Малинов
8
Сармов
2
Попов
11
Марселиньо
18
Иванов
0
Вандерсон
Остались в запасе
Англия
Болгария
17
Джейдон Санчо
ПВ
3
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
11
Кирил Десподов
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Крассимир Балаков
Остались в запасе
17
Джейдон Санчо
ПВ
3
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Остались в запасе
11
Кирил Десподов
ПВ
4
Иван Горанов
ЦФ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
10
Божидар Краев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Крассимир Балаков
Статистика матча Англия - Болгария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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