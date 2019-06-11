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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Греция - Армения
Греция - Армения: обзор матча 11 июня 2019
Греция
11.06.2019, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 4 тур
2 : 3
Завершен
Армения
54'
Зека
87'
К. Фортунис
8'
А. Карапетян
33'
Г. Казарян
74'
Т. Барсегян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Армения
90'
+6
Желтая карточка
Э. Бабаян
ГОЛ! 2:3!
К. Фортунис
Пас отдал
Зека
87'
83'
Замена
П. Аветисян
️️️️
Г. Казарян
Желтая карточка
Г. Масурас
81'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
76'
Замена
М. Сиопис
️️️️
А. Самарис
75'
74'
ГОЛ! 1:3!
Т. Барсегян
Желтая карточка
Зека
73'
70'
Желтая карточка
А. Карапетян
70'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
А. Карапетян
Замена
Д. Коловос
️️️️
Д. Пелкас
68'
55'
Замена
Р. Овсепян
️️️️
К. Мкртчян
ГОЛ! 1:2!
Зека
Пас отдал
К. Фортунис
54'
33'
ГОЛ! 0:2!
Г. Казарян
Пас отдал
К. Оганесян
30'
Желтая карточка
К. Мкртчян
Желтая карточка
Д. Пелкас
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Карапетян
Пас отдал
Т. Барсегян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
0
Леонардо Кутрис
ЛЗ
5
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
22
Андреас Самарис
ЦП
22
Зека
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
16
Харис Мавриас
ПП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Армения
0
Арам Айрапетян
ВР
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Греция
13
Василиос Баркас
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Димитриос Коловос
ЦП
23
Манолис Сиопис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
Армения
12
Арсен Бегларян
ВР
10
Масис Восканян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
7
Петрос Аветисян
ЦП
9
Румян Овсепян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
3-4-2-1
1
Влаходимос
0
Кутрис
19
Папастатопулос
5
Сиовас
22
Самарис
22
Зека
10
Пелкас
16
Мавриас
7
Масурас
10
Фортунис
9
Кулурис
3-1-5-1
0
Айрапетян
13
Оганесян
15
Ишханян
3
Ароян
5
Григорян
18
Мхитарян
12
Казарян
6
Мкртчян
19
Амбарцумян
11
Барсегян
20
Карапетян
10
Пелкас
7
Коловос
7
Коловос
10
Пелкас
22
Самарис
23
Сиопис
23
Сиопис
22
Самарис
12
Казарян
7
Аветисян
7
Аветисян
12
Казарян
6
Мкртчян
9
Овсепян
9
Овсепян
6
Мкртчян
20
Карапетян
9
Бабаян
9
Бабаян
20
Карапетян
Остались в запасе
Греция
Армения
13
Василиос Баркас
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
10
Масис Восканян
ЦП
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Арас Озбилиз
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Остались в запасе
13
Василиос Баркас
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
Остались в запасе
10
Масис Восканян
ЦП
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Арас Озбилиз
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
Главный тренер
Ангелос Анастасиадис
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Статистика матча Греция - Армения
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
Республиканский
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