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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Турция - Франция
Турция - Франция: обзор матча 08 июня 2019
Турция
08.06.2019, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 3 тур
2 : 0
Завершен
Франция
30'
К. Айхан
40'
Д. Ундер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Франция
Замена
А. Омюр
️️️️
Д. Токез
90'
86'
Желтая карточка
К. Коман
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Ундер
85'
Замена
О. Туфан
️️️️
И. Кахведжи
80'
46'
Замена
К. Коман
️️️️
Б. Матюиди
Желтая карточка
М. Демирал
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ! 2:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Токез
40'
Желтая карточка
М. Текдемир
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Айхан
Пас отдал
М. Демирал
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
3
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Поль Погба
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Турция
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
7
Кингсли Коман
ЛВ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Тома Лемар
АП
8
Флориан Товен
ПВ
3-2-2-1-2
1
Гюнок
14
Текдемир
3
Али Калдырым
22
Айхан
3
Демирал
2
Челик
10
Кахведжи
8
Токез
7
Ундер
17
Йылмаз
9
Караман
4-3-3
1
Льорис
15
Павар
4
Варан
5
Умтити
3
Динь
6
Погба
17
Сиссоко
14
Матюиди
10
Мбаппе
9
Жиру
7
Гризманн
7
Ундер
11
Языджи
11
Языджи
7
Ундер
8
Токез
20
Омюр
20
Омюр
8
Токез
10
Кахведжи
6
Туфан
6
Туфан
10
Кахведжи
14
Матюиди
7
Коман
7
Коман
14
Матюиди
Остались в запасе
Турция
Франция
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Синан Болат
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Турция - Франция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Конья
Где смотреть матч:
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