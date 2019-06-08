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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Уэльс
Хорватия - Уэльс: обзор матча 08 июня 2019
Хорватия
08.06.2019, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 3 тур
2 : 1
Завершен
Уэльс
17'
Д. Лоуренс (АГ)
48'
И. Перишич
77'
Д. Брукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Уэльс
Желтая карточка
М. Брозович
90'
+3
77'
ГОЛ! 2:1!
Д. Брукс
Пас отдал
К. Робертс
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Ковачич
76'
Желтая карточка
Д. Вида
69'
66'
Замена
И. Ампаду
️️️️
У. Волкс
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Брекало
66'
65'
Замена
Д. Брукс
️️️️
М. Смит
Желтая карточка
Д. Ловрен
54'
Желтая карточка
Т. Едвай
50'
48'
Желтая карточка
Г. Бэйл
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
48'
Желтая карточка
Й. Брекало
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Лоуренс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Уилл Волкс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ливакович
3
Баришич
6
Ловрен
16
Едвай
21
Вида
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
14
Перишич
7
Брекало
9
Крамарич
4-3-3
1
Хеннесси
14
Робертс
18
Лоуренс
2
Мефам
4
Дэвис
23
Волкс
7
Аллен
26
Смит
11
Бэйл
8
Уилсон
20
Джеймс
8
Ковачич
19
Бадель
19
Бадель
8
Ковачич
7
Брекало
15
Пашалич
15
Пашалич
7
Брекало
26
Смит
7
Брукс
7
Брукс
26
Смит
23
Волкс
5
Ампаду
5
Ампаду
23
Волкс
Остались в запасе
Хорватия
Уэльс
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
17
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
8
Том Лоуренс
ЛВ
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Хорватия - Уэльс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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