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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Дания
Швейцария - Дания: обзор матча 26 марта 2019
Швейцария
26.03.2019, вторник, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа D, 2 тур
3 : 3
Завершен
Дания
19'
Р. Фройлер
66'
Г. Джака
76'
Б. Эмболо
84'
Занка
88'
К. Гюткьяер
90+3'
Х. Дальсгаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Дания
Желтая карточка
Б. Эмболо
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
Х. Дальсгаард
Желтая карточка
М. Аканджи
90'
+2
88'
ГОЛ! 3:2!
К. Гюткьяер
Пас отдал
Ю. Поульсен
84'
ГОЛ! 3:1!
Занка
Пас отдал
К. Эриксен
ГОЛ! 3:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
М. Аканджи
76'
70'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Л. Шоне
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
Пас отдал
С. Цубер
66'
Желтая карточка
Д. Закария
59'
38'
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
17
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
15
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
2
Мбабу
6
Закария
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
17
Айети
7
Эмболо
3-1-2-1-3
1
Шмейхель
14
Дальсгаард
13
Занка
4
Кьер
8
Делэни
19
Шоне
17
Стригер Ларсен
10
Эриксен
20
Поульсен
9
Йоргенсен
9
Брейтуэйт
19
Шоне
15
Гюткьяер
15
Гюткьяер
19
Шоне
Остались в запасе
Швейцария
Дания
16
Кристиан Фасснахт
ПП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ивон Мвого
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
16
Кристиан Фасснахт
ПП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ивон Мвого
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
18
Лукас Лерагер
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Швейцария - Дания
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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