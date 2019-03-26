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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Армения - Финляндия
Армения - Финляндия: обзор матча 26 марта 2019
Армения
26.03.2019, вторник, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 2 тур
0 : 2
Завершен
Финляндия
14'
Ф. Йенсен
78'
П. Сойри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Финляндия
Желтая карточка
В. Ароян
90'
+2
78'
ГОЛ! 0:2!
П. Сойри
Пас отдал
Р. Лод
71'
Желтая карточка
Т. Спарв
69'
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Ф. Йенсен
Замена
Т. Барсегян
️️️️
А. Озбилиз
67'
66'
Желтая карточка
Л. Градецки
Замена
А. Карапетян
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
59'
57'
Замена
П. Сойри
️️️️
К. Хямяляйнен
Желтая карточка
Н. Бриаско-Балекян
54'
Желтая карточка
Э. Бабаян
40'
Желтая карточка
А. Калисир
39'
36'
Желтая карточка
Г. Камара
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Т. Пукки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
0
Арам Айрапетян
ВР
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Армен Манучарян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
4-1-4-1
0
Айрапетян
3
Дагбашян
2
Калисир
3
Ароян
13
Оганесян
5
Григорян
18
Мхитарян
12
Казарян
0
Озбилиз
14
Бриаско-Балекян
9
Бабаян
3-5-1-1
1
Градецки
4
Тойвио
13
Гранлунд
2
Араюри
14
Спарв
8
Лод
21
Хямяляйнен
19
Пиринен
6
Камара
9
Йенсен
10
Пукки
0
Озбилиз
11
Барсегян
11
Барсегян
0
Озбилиз
14
Бриаско-Балекян
20
Карапетян
20
Карапетян
14
Бриаско-Балекян
9
Йенсен
11
Шуллер
11
Шуллер
9
Йенсен
21
Хямяляйнен
13
Сойри
13
Сойри
21
Хямяляйнен
Остались в запасе
Армения
Финляндия
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Армен Манучарян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Армен Манучарян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Армения - Финляндия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
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