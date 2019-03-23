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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Испания - Норвегия
Испания - Норвегия: обзор матча 23 марта 2019
Испания
23.03.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Норвегия
16'
Родриго
71'
С. Рамос (П)
65'
Д. Кинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Норвегия
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Мората
89'
Замена
Родри
️️️️
Д. Парехо
77'
74'
Желтая карточка
Б. Йонсен
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Себальос
74'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Рамос
71'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кинг
Желтая карточка
И. Мартинес
64'
56'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
М. Эдегор
55'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Т. Эльюнусси
Желтая карточка
Д. Себальос
54'
54'
Желтая карточка
С. Йохансен
51'
Желтая карточка
Т. Эльюнусси
35'
Желтая карточка
К. Айер
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Ж. Альба
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
0
Даниэль Парехо
ЦП
8
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Родриго
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
10
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Испания
13
Кепа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
16
Родри
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
0
Хайме Мата
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
16
Йонас Свенссон
ЦП
21
Бьерн Йонсен
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Де Хеа
18
Альба
4
Мартинес
15
Рамос
22
Навас
5
Бускетс
0
Парехо
8
Себальос
10
Асенсио
7
Мората
9
Родриго
4-1-3-1-1
1
Ярстейн
14
Эльабделлауи
3
Айер
6
Нордтвейт
16
Алеесами
13
Селнаэс
19
Хенриксен
10
Эльюнусси
8
Йохансен
10
Эдегор
7
Кинг
0
Парехо
16
Родри
16
Родри
0
Парехо
8
Себальос
10
Каналес
10
Каналес
8
Себальос
7
Мората
0
Мата
0
Мата
7
Мората
10
Эдегор
11
Эльюнусси
11
Эльюнусси
10
Эдегор
10
Эльюнусси
21
Йонсен
21
Йонсен
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Испания
Норвегия
10
Серджи Роберто
ЦП
13
Кепа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
22
Стен Грютебуст
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Остались в запасе
10
Серджи Роберто
ЦП
13
Кепа
ВР
0
Пау Лопес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
4
Сигурд Ростед
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Ларс Лагербек
Статистика матча Испания - Норвегия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
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