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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Черногория
Болгария - Черногория: обзор матча 22 марта 2019
Болгария
22.03.2019, пятница, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Черногория
82'
Т. Неделев (П)
50'
С. Мугоша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Черногория
89'
Желтая карточка
А. Болевич
89'
Замена
Н. Косович
️️️️
С. Мугоша
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Неделев
82'
81'
Желтая карточка
В. Йовович
78'
Замена
В. Йовович
️️️️
М. Вешович
Желтая карточка
И. Чочев
69'
Замена
С. Славчев
️️️️
И. Чочев
68'
64'
Замена
А. Болевич
️️️️
М. Янкович
50'
ГОЛ! 0:1!
С. Мугоша
Желтая карточка
И. Попов
34'
25'
Желтая карточка
М. Симич
25'
Желтая карточка
Ф. Бечирай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
18
Галин Иванов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Черногория
12
Даниэль Петкович
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
20
Мирко Иванич
АП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
21
Димитар Евтимов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Черногория
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
9
Лука Миркович
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
18
Марко Бакич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
21
Александар Болевич
ЦФ
0
Лука Джорджевич
ЦФ
3-5-1-1
13
Михайлов
3
Занев
5
Бодуров
15
Божиков
18
Чочев
8
Неделев
9
Попов
2
Попов
7
Костадинов
18
Иванов
10
Делев
3-2-2-1-2
12
Петкович
22
Стойкович
7
Вешович
6
Томашевич
23
Марушич
22
Симич
8
Янкович
0
Вукчевич
20
Иванич
11
Бечирай
9
Мугоша
18
Чочев
0
Славчев
0
Славчев
18
Чочев
7
Вешович
16
Йовович
16
Йовович
7
Вешович
9
Мугоша
21
Косович
21
Косович
9
Мугоша
8
Янкович
21
Болевич
21
Болевич
8
Янкович
Остались в запасе
Болгария
Черногория
0
Благой Макенджиев
ВР
10
Радослав Кирилов
ЦФ
21
Димитар Евтимов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
Главный тренер
Петар Хубчев
9
Лука Миркович
ЦП
3
Ристо Радунович
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
0
Благой Макенджиев
ВР
10
Радослав Кирилов
ЦФ
21
Димитар Евтимов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
19
Николай Димитров
ПП
Остались в запасе
9
Лука Миркович
ЦП
3
Ристо Радунович
ЦЗ
18
Марко Бакич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
0
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Болгария - Черногория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Васил Левски
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