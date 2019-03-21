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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Хорватия - Азербайджан
Хорватия - Азербайджан: обзор матча 21 марта 2019
Хорватия
21.03.2019, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 1 тур
2 : 1
Завершен
Азербайджан
44'
Б. Баришич
79'
А. Крамарич
19'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Азербайджан
Замена
М. Бадель
️️️️
Л. Модрич
90'
+2
88'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Гараев
ГОЛ! 2:1!
А. Крамарич
Пас отдал
А. Ребич
79'
73'
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Р. Алмейда
Замена
Н. Влашич
️️️️
М. Ковачич
73'
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Петкович
69'
68'
Желтая карточка
М. Медведев
58'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Д. Назаров
ГОЛ! 1:1!
Б. Баришич
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шейдаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Бруно Петкович
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Азербайджан
23
Салахат Агаев
ВР
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
0
Шахрияр Рахимов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
13
Никола Влашич
АП
Азербайджан
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
3-3-2-2
12
Калинич
3
Баришич
21
Вида
5
Чалета-Цар
7
Ракитич
8
Ковачич
10
Модрич
7
Брекало
14
Перишич
9
Крамарич
17
Петкович
3-1-3-3
23
Агаев
18
Медведев
15
Гусейнов
4
Маммадов
2
Гараев
0
Рахимов
14
Исрафилов
20
Алмейда
13
Назаров
11
Шейдаев
10
Эмрели
17
Петкович
17
Ребич
17
Ребич
17
Петкович
10
Модрич
19
Бадель
19
Бадель
10
Модрич
8
Ковачич
13
Влашич
13
Влашич
8
Ковачич
13
Назаров
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
13
Назаров
20
Алмейда
8
Махмудов
8
Махмудов
20
Алмейда
2
Гараев
9
Дадашов
9
Дадашов
2
Гараев
Остались в запасе
Хорватия
Азербайджан
1
Доминик Ливакович
ВР
11
Марсело Брозович
ОП
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Главный тренер
Златко Далич
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Никола Юрчевич
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
11
Марсело Брозович
ОП
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
Остались в запасе
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Никола Юрчевич
Статистика матча Хорватия - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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