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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - Чайка
Машук-КМВ - Чайка: обзор матча 16 марта 2019
Машук-КМВ
16.03.2019, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 18 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
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Матчи команд
Машук-КМВ
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Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
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3 : 0
09.11.2026
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31.10.2026
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Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
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Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
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Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
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Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
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