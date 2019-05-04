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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Квант - Сокол
Квант - Сокол: обзор матча 04 мая 2019
Квант
04.05.2019, суббота, 16:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сокол
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Матчи команд
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
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СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Квант
2 : 2
03.10.2026
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15.11.2026
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2 : 0
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31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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0 : 0
18.10.2026
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