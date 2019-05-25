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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Осасуна - Лас-Пальмас
Осасуна - Лас-Пальмас: обзор матча 25 мая 2019
Осасуна
25.05.2019, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 40 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Р. Торрес
79'
64'
Желтая карточка
А. де ла Белья
45'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
Ф. Мерида
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лас-Пальмас
16
Кала
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Осасуна
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
Лас-Пальмас
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
11
Момо
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-1-1-3
23
Рубен
18
Клер
5
Гарсия
22
Видаль
6
Ойер
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
11
Барха
3-1-2
16
Кала
3
де ла Белья
5
Гарсия
24
Тимор
24
Кастро
21
Араухо
Остались в запасе
Осасуна
Лас-Пальмас
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
18
Альваро Лемос
ПЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Осасуна - Лас-Пальмас
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
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