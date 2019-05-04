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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Лас-Пальмас
Тенерифе - Лас-Пальмас: обзор матча 04 мая 2019
Тенерифе
04.05.2019, суббота, 21:30
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
87'
Х. Наранхо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Лас-Пальмас
Желтая карточка
Х. Наранхо
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
Х. Наранхо
87'
Желтая карточка
У. Рачич
81'
61'
Желтая карточка
А. Лемос
55'
Вторая желтая
Д. Тимор
49'
Желтая карточка
Д. Тимор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
25
Дани Эрнандес
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Лас-Пальмас
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Тенерифе
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
1-1-1-1
25
Эрнандес
15
дос Сантос
10
Рачич
18
Лопес Бланко
23
Меса
3-1-1-2
18
Лемос
3
де ла Белья
5
Гарсия
24
Тимор
17
Блум
21
Араухо
24
Кастро
Остались в запасе
Тенерифе
Лас-Пальмас
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
Главный тренер
Рауль Агне
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Борха Лассо
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Тенерифе - Лас-Пальмас
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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