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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Лас-Пальмас
Депортиво - Лас-Пальмас: обзор матча 10 марта 2019
Депортиво
10.03.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 29 тур
0 : 1
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Лас-Пальмас
Красная карточка
Э. Экспозито
83'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
4
Висенте Гомес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
11
Момо
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
1-3-1
1
Хименес
2
Боведа
4
Гомес
5
Москера
8
Экспозито
77
Науэль
3-1-1-1-2
1
Фернандес
18
Лемос
3
де ла Белья
5
Гарсия
24
Тимор
11
Момо
17
Блум
21
Араухо
24
Кастро
Остались в запасе
Депортиво
Лас-Пальмас
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
13
Наужет Перес
ВР
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Адриан Ортола
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Депортиво - Лас-Пальмас
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
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