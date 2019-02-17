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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Спортинг
Лас-Пальмас - Спортинг: обзор матча 17 февраля 2019
Лас-Пальмас
17.02.2019, воскресенье, 22:30
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Спортинг
Желтая карточка
М. Мантовани
90'
+3
Желтая карточка
А. Лемос
86'
Желтая карточка
С. Араухо
73'
38'
Желтая карточка
Жералдеш
31'
Желтая карточка
Эрнан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
14
Эрнан
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Спортинг
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
11
Иви
ЦФ
4-1-1-1
1
Фернандес
23
Кастельяно
16
Кала
21
Мантовани
18
Лемос
24
Тимор
17
Блум
24
Кастро
2-2-1
13
Мариньо
3
Бабен
18
Жералдеш
10
Перес
14
Эрнан
15
Алегрия
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Спортинг
13
Наужет Перес
ВР
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Остались в запасе
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Лас-Пальмас - Спортинг
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
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5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
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31 августа
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13 июля
4
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