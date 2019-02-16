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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Кадис - Тенерифе
Кадис - Тенерифе: обзор матча 16 февраля 2019
Кадис
16.02.2019, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 26 тур
2 : 0
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Тенерифе
81'
Вторая желтая
Х. Наранхо
77'
Желтая карточка
Х. Наранхо
Начало матча
Статистика матча Кадис - Тенерифе
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
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19.10.2026
Тенерифе
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