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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Осасуна
Лас-Пальмас - Осасуна: обзор матча 12 января 2019
Лас-Пальмас
12.01.2019, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 21 тур
4 : 1
Завершен
Осасуна
33'
Р. Мир
82'
А. Лемос
53'
Ф. Мерида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Осасуна
ГОЛ! 2:1!
А. Лемос
82'
53'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мерида
Пас отдал
Р. Торрес
44'
Желтая карточка
Ф. Мерида
ГОЛ! 1:0!
Р. Мир
33'
Желтая карточка
Кала
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
11
Энрике Барха
ПВ
23
Брэндон
ЦФ
3-1-2
1
Фернандес
23
Кастельяно
16
Кала
21
Мантовани
24
Тимор
17
Мир
24
Кастро
4-1-1-2
23
Рубен
22
Видаль
5
Гарсия
15
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
8
Мерида
10
Торрес
14
Гарсия
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Осасуна
18
Альваро Лемос
ПЗ
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
11
Энрике Барха
ПВ
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
18
Альваро Лемос
ПЗ
13
Наужет Перес
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Остались в запасе
11
Энрике Барха
ПВ
1
Хуан Перес
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Лас-Пальмас - Осасуна
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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