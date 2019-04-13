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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 13 апреля 2019
Бешикташ
13.04.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
42'
А. Хатчинсон
52'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
76'
Желтая карточка
Э. Белезоглу
ГОЛ! 2:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Ленс
52'
Желтая карточка
Б. Йылмаз
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Хатчинсон
42'
38'
Желтая карточка
Э. Элиа
Желтая карточка
Д. Эркин
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
88
Эркин
77
Генюл
77
Изима-Мирен
21
Вида
17
Медель
13
Хатчинсон
17
Ленс
24
Токез
22
Льяич
17
Йылмаз
3-4-1-1
34
Гюнок
21
Текдемир
3
Клиши
80
Кайсара
17
Кахведжи
11
Элиа
25
Белезоглу
8
Моссоро
10
Вишча
70
Робиньо
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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