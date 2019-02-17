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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Сивасспор
Эрзурумспор - Сивасспор: обзор матча 17 февраля 2019
Эрзурумспор
17.02.2019, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Сивасспор
72'
Г. Обертан
12'
С. Рыбалка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Сивасспор
Желтая карточка
Р. Мухаммед
85'
81'
Желтая карточка
А. Коне
74'
Желтая карточка
Д. Ндинга
ГОЛ! 1:1!
Г. Обертан
72'
49'
Желтая карточка
У. Чифтци
34'
Желтая карточка
Дуглас
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Рыбалка
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Эрзурумспор - Сивасспор
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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