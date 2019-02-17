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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Галатасарай
Касымпаша - Галатасарай: обзор матча 17 февраля 2019
Касымпаша
17.02.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Галатасарай
14'
Трезеге
22'
Ю. Бельханда
28'
С. Фегули
53'
С. Фегули
68'
С. Фегули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Галатасарай
88'
Желтая карточка
М. Дианье
81'
Желтая карточка
К. Люиндама
68'
ГОЛ! 1:4!
С. Фегули
Пас отдал
А. Оникуру
Желтая карточка
Д. Павелка
58'
54'
Желтая карточка
Э. Ташдемир
53'
ГОЛ! 1:3!
С. Фегули
Пас отдал
Р. Донк
40'
Желтая карточка
А. Оникуру
28'
ГОЛ! 1:2!
С. Фегули
Пас отдал
Ю. Бельханда
22'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бельханда
ГОЛ! 1:0!
Трезеге
14'
13'
Желтая карточка
М. Линнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Симоне Скуффет
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
3-2-1-1
1
Скуффет
31
Веньо
89
Сары
13
Бен Юссеф
8
Павелка
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
3-3-2-1-1
16
Муслера
33
Ташдемир
23
Маркао
27
Люиндама
25
Линнес
8
Фегули
4
Донк
20
Бельханда
8
Инан
7
Оникуру
45
Дианье
Остались в запасе
Касымпаша
Галатасарай
34
Эрай Бирниджан
ВР
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Касымпаша - Галатасарай
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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