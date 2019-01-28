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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Аланьяспор
Анкарагюджю - Аланьяспор: обзор матча 28 января 2019
Анкарагюджю
28.01.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Аланьяспор
6'
Джалма (П)
55'
П. Сиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Аланьяспор
Желтая карточка
Я. Айхан
87'
Желтая карточка
Т. Мулен
87'
55'
ГОЛ! 0:2!
П. Сиссе
Желтая карточка
Б. Джа-Джедже
46'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Джалма
Желтая карточка
Э. Озгенк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
91
Рикардо Фати
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Аланьяспор
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
10
Джалма
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Анкарагюджю
7
Алессио Черчи
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
3-1-1
2
Айхан
21
Джа-Джедже
22
Озгенк
91
Фати
75
Мулен
2-3-3
33
Цавеллас
21
Н'Сакаля
34
Алкилич
6
Гюльселам
19
Вильяфаньес
10
Фернандес
61
Сиссе
10
Джалма
Остались в запасе
Анкарагюджю
Аланьяспор
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Анкарагюджю - Аланьяспор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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