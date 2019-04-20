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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Санта-Клара
Порту - Санта-Клара: обзор матча 20 апреля 2019
Порту
20.04.2019, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
18'
М. Марега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Санта-Клара
Желтая карточка
Фернандо
90'
+2
Желтая карточка
Х. Корона
83'
ГОЛ! 1:0!
М. Марега
18'
Начало матча
Статистика матча Порту - Санта-Клара
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
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Порту
Санта-Клара
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
Вчера, 13:32
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
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3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
Вчера, 13:32
10
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
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