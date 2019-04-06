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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 06 апреля 2019
Панатинаикос
06.04.2019, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Арис
74'
Э. Инсуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Арис
Желтая карточка
Э. Инсуа
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Македа
84'
80'
Желтая карточка
Д. Ларссон
ГОЛ! 1:0!
Э. Инсуа
74'
Желтая карточка
А. Пунгурас
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Эргис Каце
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Панатинаикос
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Арис
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
3-3-1
15
Пунгурас
12
Инсуа
4
Юханссон
20
Каце
6
Курбелис
7
Хадзийованнис
9
Македа
2-3-1
31
Роуз
69
Корхут
8
Баша
18
Гарсия
6
Сиопис
12
Ларссон
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
26
Пахалис Стайкос
ЦП
Остались в запасе
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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