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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Виллем II
Витесс - Виллем II: обзор матча 16 февраля 2019
Витесс
16.02.2019, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 22 тур
3 : 2
Завершен
Виллем II
5'
Б. Линссен
59'
М. Эдегор
79'
М. Кларк
61'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Виллем II
ГОЛ! 3:1!
М. Кларк
79'
61'
ГОЛ! 2:1!
А. Исак
ГОЛ! 2:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Н. Фор
59'
Желтая карточка
М. Беро
54'
Желтая карточка
Н. Фор
28'
ГОЛ! 1:0!
Б. Линссен
Пас отдал
М. Кларк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
82
Эдуарду
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
8
Мартин Эдегор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Виллем II
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
7
Рой Беренс
ЦП
Виллем II
6
Вурнон Анита
ЦП
3-2-2-1
82
Эдуарду
24
Кларк
28
Бюттнер
15
Караваев
6
Кларк-Салтер
22
Беро
8
Эдегор
25
Фор
30
Линссен
2-1-1-1
4
Петерс
3
Хееркенс
13
Тапиа
23
Озбилиз
9
Исак
Остались в запасе
Витесс
Виллем II
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
22
Ремко Пасвер
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
7
Рой Беренс
ЦП
Остались в запасе
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Витесс - Виллем II
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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