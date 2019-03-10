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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Брюгге
Эйпен - Брюгге: обзор матча 10 марта 2019
Эйпен
10.03.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Брюгге
22'
Х. Ванакен
23'
К. Дьятта
45'
Р. Вормер
47'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Брюгге
47'
ГОЛ! 0:4!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
45'
ГОЛ! 0:3!
Р. Вормер
Пас отдал
К. Дьятта
23'
ГОЛ! 0:2!
К. Дьятта
Пас отдал
Х. Ванакен
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Уэсли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
22
Сиб Блондель
ЦЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
28
Эрик Оканси
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Эйпен
33
Шейк Кейта
ЦЗ
40
Юссеф Мсакни
ЦП
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
2-1-1
1
ван Кромбрадж
4
Лотье
22
Блондель
21
Мулумба
28
Оканси
4-3-1-2
34
Хорват
77
Вльетинк
44
Мехеле
6
Пулен
4
Денсвил
20
Ванакен
23
Ритс
25
Вормер
15
Дьятта
7
Уэсли
8
Схрайверс
Остались в запасе
Эйпен
Брюгге
33
Шейк Кейта
ЦЗ
40
Юссеф Мсакни
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
33
Шейк Кейта
ЦЗ
40
Юссеф Мсакни
ЦП
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Эйпен - Брюгге
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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