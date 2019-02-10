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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Брюгге
Серкль Брюгге - Брюгге: обзор матча 10 февраля 2019
Серкль Брюгге
10.02.2019, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Брюгге
27'
С. Амрабат (АГ)
65'
И. Кардона
12'
Уэсли
40'
С. Схрайверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Брюгге
Желтая карточка
Ж. Таравель
90'
+2
75'
Желтая карточка
С. Денсвил
ГОЛ! 2:2!
И. Кардона
Пас отдал
Д. Бруно
65'
40'
ГОЛ! 1:2!
С. Схрайверс
Пас отдал
Р. Вормер
31'
Желтая карточка
М. Ритс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Амрабат
27'
23'
Желтая карточка
Х. Ванакен
12'
ГОЛ! 0:1!
Уэсли
Пас отдал
К. Дьятта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
2-2-3
1
Нарди
55
Уэда
4
Таравель
30
Мерсье
11
Лусамба
6
Гакпе
7
Кардона
9
Бруно
2-4-1-3
34
Хорват
4
Денсвил
44
Мехеле
23
Ритс
25
Вормер
4
Амрабат
20
Ванакен
15
Дьятта
7
Уэсли
8
Схрайверс
17
Деннис
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Брюгге
Главный тренер
Джимми де Вульф
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
99
Каве Резаи
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Серкль Брюгге - Брюгге
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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