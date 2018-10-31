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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Шальке-04
Кельн - Шальке-04: обзор матча 31 октября 2018
Кельн
31.10.2018, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Шальке-04
43'
Д. Кордоба
88'
Н. Бенталеб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кельн - Шальке-04
110'
Желтая карточка
М. Настасич
100'
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Бенталеб
Желтая карточка
Л. Шауб
83'
83'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
63'
Желтая карточка
М. Ут
Желтая карточка
С. Озкан
61'
51'
Желтая карточка
А. Шепф
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
31
Марсель Риссе
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Шальке-04
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
2-1-3-2
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
6
Хегер
31
Риссе
21
Шауб
5
Озкан
9
Гирасси
9
Кордоба
4-2-2-2
1
Нюбель
26
Сане
27
Налдо
22
Настасич
37
Мендиль
18
Шепф
13
Руди
77
Арит
22
Коноплянка
9
Бургшталлер
13
Ут
Остались в запасе
Кельн
Шальке-04
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
9
Симон Теродде
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
29
Уэстон МакКенни
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Кельн - Шальке-04
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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