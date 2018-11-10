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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Овьедо
Депортиво - Овьедо: обзор матча 10 ноября 2018
Депортиво
10.11.2018, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 13 тур
4 : 0
Завершен
Овьедо
73'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Овьедо
ГОЛ! 1:0!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
Ф. Картабия
73'
Начало матча
Статистика матча Депортиво - Овьедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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