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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Лас-Пальмас - Депортиво
Лас-Пальмас - Депортиво: обзор матча 03 ноября 2018
Лас-Пальмас
03.11.2018, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 12 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Депортиво
Желтая карточка
Д. Тимор
68'
Желтая карточка
А. Лемос
57'
29'
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
21
Серхио Араухо
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Тана
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-1-3
1
Фернандес
3
де ла Белья
16
Кала
18
Лемос
24
Тимор
17
Мир
24
Кастро
21
Араухо
1-3-1
1
Хименес
2
Симон
8
Экспозито
4
Гомес
4
Бергантиньос
14
Фернандес Луна
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Депортиво
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Тана
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Тана
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
5
Педро Москера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Лас-Пальмас - Депортиво
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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