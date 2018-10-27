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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Алькоркон
Тенерифе - Алькоркон: обзор матча 27 октября 2018
Тенерифе
27.10.2018, суббота, 21:30
Испания. Сегунда, 11 тур
3 : 2
Завершен
Алькоркон
87'
Х. Наранхо
5'
Х. Муньос Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тенерифе - Алькоркон
ГОЛ! 1:1!
Х. Наранхо
87'
Желтая карточка
Н. Меса
50'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Муньос Муньос
Пас отдал
В. Касадесус
Начало матча
Статистика матча Тенерифе - Алькоркон
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
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2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
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Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
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19.10.2026
Тенерифе
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0 : 2
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19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
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11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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