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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Металлург
Шахтер - Металлург: обзор матча 09 декабря 2009
Шахтер
09.12.2009, среда, 20:00
Чемпионат Украины, 13 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
64'
Виллиан
83'
Л. Адриано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Металлург
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Адриано
Желтая карточка
М. Коваль
Замена
В. Кобин
️️️️
Фернандиньо
Замена
Е. Писоцкий
️️️️
Ч. Майкл Алози
Замена
И. Модебадзе
️️️️
Е. Опанасенко
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Замена
Р. Фомин
️️️️
А. Гладкий
Пенальти не реализован!
Фернандиньо
Замена
К. Кравченко
️️️️
Жадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлург
35
Максим Коваль
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
19
Дмитрий Невмывака
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
28
Ян Тигорев
ОП
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Артур Каськов
ЛФ
99
Чиди Майкл Алози
ЦФ
Главный тренер
Олег Лутков
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Металлург
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
19
Василий Карауш
ЦП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
42
Евгений Писоцкий
ПП
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
4-2-2-2
30
Пятов
15
Рац
32
Ищенко
44
Ракицкий
33
Срна
5
Фернандиньо
44
Дуляй
10
Виллиан
10
Жадсон
20
Гладкий
4
Адриано
3-4-1-2
35
Коваль
14
Полевой
4
Тейку
19
Невмывака
39
Опанасенко
27
Степаненко
28
Тигорев
27
Кривцов
17
Аржанов
99
Алози
30
Каськов
5
Фернандиньо
14
Кобин
14
Кобин
5
Фернандиньо
10
Жадсон
24
Кравченко
24
Кравченко
10
Жадсон
20
Гладкий
19
Фомин
19
Фомин
20
Гладкий
39
Опанасенко
0
Модебадзе
0
Модебадзе
39
Опанасенко
99
Алози
42
Писоцкий
42
Писоцкий
99
Алози
Остались в запасе
Шахтер
Металлург
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
19
Василий Карауш
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
10
Миндаугас Калонас
ЦП
Главный тренер
Олег Лутков
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
19
Василий Карауш
ЦП
35
Владимир Жук
ВР
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
10
Миндаугас Калонас
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Лутков
Статистика матча Шахтер - Металлург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:55 (прямая)
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