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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Андерлехт
Серкль Брюгге - Андерлехт: обзор матча 16 декабря 2018
Серкль Брюгге
16.12.2018, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Андерлехт
58'
Д. Бруно (П)
22'
П. Геркенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Андерлехт
Желтая карточка
К. Мерсье
68'
58'
Желтая карточка
Э. Нахар
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бруно
58'
43'
Желтая карточка
С. Кумс
36'
Желтая карточка
Д. Лоуренс
24'
Желтая карточка
Р. Мориока
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Геркенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
55
Наомити Уэда
ЦЗ
30
Ксавье Мерсье
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Андерлехт
1
Томас Дидийон
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Серкль Брюгге
6
Серж Гакпе
ЦФ
Андерлехт
25
Бубакар Санне
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
17
Ноуледж Мусона
АП
1-2-2
1
Нарди
55
Уэда
30
Мерсье
11
Лусамба
9
Бруно
7
Кардона
3-4-2-1
1
Дидийон
31
Нахар
4
Лоуренс
33
Борнау
9
Амузу
24
Кумс
6
Локонга
16
Геркенс
56
Салемакерс
88
Мориока
11
Димата
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Андерлехт
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Джимми де Вульф
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Ноуледж Мусона
АП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
Остались в запасе
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Ноуледж Мусона
АП
15
Мохаммед Дауда
ЛВ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
Главный тренер
Джимми де Вульф
Статистика матча Серкль Брюгге - Андерлехт
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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