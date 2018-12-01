Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Сент-Труйден
Антверпен - Сент-Труйден: обзор матча 01 декабря 2018
Антверпен
01.12.2018, суббота, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Сент-Труйден
9'
Д. Ботака (П)
36'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Сент-Труйден
Желтая карточка
Д. Болинжи
77'
36'
ГОЛ! 0:2!
Р. Безус
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ботака
Желтая карточка
С. Болат
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
90
Роман Безус
ЦП
18
Даичи Камада
АП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
23
Саша Котыш
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
1-1-2
26
Болат
40
Опаре
11
Рафаэлов
70
Мбокани
19
Болинжи
1-1-1-1-1
22
Степпе
5
Тейшейра
3
Эндо
90
Безус
18
Камада
17
Ботака
Остались в запасе
Антверпен
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
23
Саша Котыш
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Остались в запасе
28
Люка Пирар
ВР
23
Саша Котыш
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
10
Кристиан Себальос
ЦФ
Главный тренер
Йонас Де Рок
Статистика матча Антверпен - Сент-Труйден
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Сент-Труйден
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+