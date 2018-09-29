Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Лас-Пальмас
Спортинг - Лас-Пальмас: обзор матча 29 сентября 2018
Спортинг
29.09.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
29'
А. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Лас-Пальмас
87'
Желтая карточка
Кала
59'
Желтая карточка
А. Лемос
31'
Желтая карточка
Д. Блум
ГОЛ! 1:0!
А. Хименес
29'
5'
Желтая карточка
Д. Тимор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Лас-Пальмас
1
Рауль Фернандес
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
17
Данни Блум
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Спортинг
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Наужет Перес
ВР
6
Фабио Гонсалес
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-3-2
13
Мариньо
2
Молинеро
3
Бабен
15
Канелья
14
Пейберне
17
Лод
8
Соуза
5
Кофи
32
Джурджевич
20
Хименес
4-1-1-2
1
Фернандес
18
Лемос
23
Кастельяно
5
Гарсия
16
Кала
24
Тимор
17
Блум
24
Тана
24
Кастро
Остались в запасе
Спортинг
Лас-Пальмас
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Наужет Перес
ВР
6
Фабио Гонсалес
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
6
Фабио Гонсалес
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Спортинг - Лас-Пальмас
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
Новости команд
Все
Спортинг
Лас-Пальмас
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+