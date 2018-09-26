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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Уотфорд: обзор матча 26 сентября 2018
Тоттенхэм
26.09.2018, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Уотфорд
82'
Д. Алли (П)
86'
Э. Ламела
46'
И. Саксесс
89'
Э. Капу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Уотфорд
89'
ГОЛ! 2:2!
Э. Капу
Пас отдал
Э. Мариаппа
ГОЛ! 2:1!
Э. Ламела
Пас отдал
М. Дембеле
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Алли
82'
81'
Красная карточка
К. Кабаселе
46'
ГОЛ! 0:1!
И. Саксесс
Пас отдал
М. Наварро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Тоттенхэм
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Уотфорд
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-3
13
Газзанига
4
Дэвис
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
2
Ваньяма
17
Сиссоко
4
Уинкс
9
Ламела
8
Алли
7
Моура
3-3-2-1
1
Гомес
17
Фемения
5
Мариаппа
20
Кэткарт
22
Наварро
15
Чалоба
25
Масина
8
Кина
12
Сема
90
Саксесс
Остались в запасе
Тоттенхэм
Уотфорд
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
15
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
25
Хосе Холебас
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Тоттенхэм - Уотфорд
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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