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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Антальяспор
Касымпаша - Антальяспор: обзор матча 03 ноября 2018
Касымпаша
03.11.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Антальяспор
21'
В. Сары
43'
Д. Анжело
83'
С. Дукара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Антальяспор
Желтая карточка
Б. Койта
90'
+2
85'
Желтая карточка
В. Ванкер
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Дукара
67'
Желтая карточка
С. Дукара
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Анжело
Пас отдал
Й. Куртулуш
ГОЛ! 1:0!
В. Сары
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Антальяспор
33
Диего Анжело
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
20
Чико
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Антальяспор
7
Зеки Йилдырым
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
2-3-1
89
Сары
13
Бен Юссеф
8
Павелка
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
3-2-2
33
Анжело
33
Челустка
26
Сиссоко
20
Чико
18
Куртулуш
11
Майкон
15
Дукара
Остались в запасе
Касымпаша
Антальяспор
34
Эрай Бирниджан
ВР
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
7
Зеки Йилдырым
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Остались в запасе
7
Зеки Йилдырым
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Касымпаша - Антальяспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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