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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Трабзонспор
Антальяспор - Трабзонспор: обзор матча 27 октября 2018
Антальяспор
27.10.2018, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
15'
С. Дукара
28'
Б. Йылмаз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Трабзонспор
90'
+5
Желтая карточка
Б. Йылмаз
Желтая карточка
Чико
62'
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Йылмаз
Желтая карточка
А. Сиссоко
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Дукара
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
26
Али Сиссоко
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
20
Чико
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Антальяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
2-2-2
26
Сиссоко
33
Анжело
18
Куртулуш
20
Чико
11
Майкон
15
Дукара
3-3-1-2
1
Киврак
5
Хосейни
57
Новак
15
Туре
12
Онази
10
Шахан
7
Соса
97
Языджи
23
Родальега
17
Йылмаз
Остались в запасе
Антальяспор
Трабзонспор
77
Муса Низам
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
29
Олкан Адин
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Антальяспор - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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