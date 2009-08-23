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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Карпаты
Арсенал - Карпаты: обзор матча 23 августа 2009
Арсенал
23.08.2009, воскресенье, 18:00
Чемпионат Украины, 5 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Карпаты
Замена
️️️️
А. Воробей
Замена
️️️️
Д. Кожанов
Желтая карточка
Д. Кожанов
Замена
️️️️
А. Старгородский
Замена
️️️️
С. Кузнецов
Замена
️️️️
А. Гурули
Замена
️️️️
Жиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
35
Александр Грицай
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
0
Жиль
ЦФ
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
4-3-3
1
Рева
48
Данилов
23
Шершун
16
Евсеев
38
Ещенко
35
Грицай
11
Старгородский
4
Хомин
0
Жиль
7
Мазилу
9
Воробей
4-1-4-1
22
Тлумак
15
Петривский
29
Тарасенко
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
9
Кожанов
32
Голодюк
16
Худобяк
9
Гурули
79
Кузнецов
Остались в запасе
Арсенал
Карпаты
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Арсенал - Карпаты
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
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