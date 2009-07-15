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Висла - Левадия
Висла - Левадия: обзор матча 15 июля 2009
Висла
15.07.2009, среда, 22:30
Лига Чемпионов, Финал
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Левадия
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Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
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Польша. Экстракласа, 14 тур
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2 : 1
06.11.2026
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Польша. Экстракласа, 13 тур
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Висла
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24.10.2026
Ракув
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Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
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11.10.2026
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07.11.2026
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3 : 4
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