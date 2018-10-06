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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Коламбус
Монреаль - Коламбус: обзор матча 06 октября 2018
Монреаль
06.10.2018, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 0
Завершен
Коламбус
32'
С. Таидер (П)
59'
И. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Коламбус
90'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
М. Азира
61'
ГОЛ! 2:0!
И. Пьятти
Пас отдал
С. Таидер
59'
45'
+2
Желтая карточка
П. Сантуш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Таидер
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
16
Род Фанни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Монреаль
4
Руди Камачо
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Коламбус
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
3-4-1
1
Буш
16
Фанни
3
Санья
22
Райтала
2
Ловиц
8
Таидер
22
Азира
10
Пьятти
25
Амариква
3-3-1-1
1
Стеффен
25
Аффул
6
Менса
23
Уилльямс
20
Трапп
22
Мерам
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Монреаль
Коламбус
4
Руди Камачо
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
4
Руди Камачо
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Остались в запасе
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Майк Грелла
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Монреаль - Коламбус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Информация о матче
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