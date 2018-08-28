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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Линкольн
Блэкберн - Линкольн: обзор матча 28 августа 2018
Блэкберн
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Линкольн
4'
Д. Наттел
49'
Д. Грэм
77'
К. Палмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкберн - Линкольн
ГОЛ! 3:0!
К. Палмер
77'
ГОЛ! 2:0!
Д. Грэм
Пас отдал
Л. Трэвис
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Наттел
Пас отдал
К. Конвэй
4'
Начало матча
Статистика матча Блэкберн - Линкольн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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