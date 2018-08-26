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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Витесс
АЗ Алкмаар - Витесс: обзор матча 26 августа 2018
АЗ Алкмаар
26.08.2018, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
0 : 0
Завершен
Витесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Витесс
43'
Желтая карточка
М. Беро
39'
Желтая карточка
Т. Сереро
Желтая карточка
П. Хацидиакос
34'
Желтая карточка
Й. Свенссон
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Витесс
82
Эдуарду
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АЗ Алкмаар
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-3-1
40
Бизот
2
Оувеян
12
Влаар
4
Хацидиакос
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Сентьенс
20
Тил
3-4-1-2
82
Эдуарду
15
Караваев
28
Бюттнер
4
ван дер Верфф
7
Беренс
22
Беро
17
Сереро
6
Кларк-Салтер
25
Фор
30
Линссен
9
Матавж
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Витесс
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
24
Макс Кларк
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча АЗ Алкмаар - Витесс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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