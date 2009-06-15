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Расписание матчей
Кубок Конфедераций
США - Италия
США - Италия: обзор матча 15 июня 2009
США
15.06.2009, понедельник, 22:30
Кубок Конфедераций, группа B, 1 тур
1 : 3
Завершен
Италия
41'
Л. Донован (П)
61'
Д. Росси
75'
Д. Де Росси
90+3'
Д. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол США - Италия
+3
ГОЛ! 1:3!
Д. Росси
Пас отдал
А. Пирло
Замена
С. Клестан
️️️️
Д. Борнштейн
Замена
Д. Бисли
️️️️
Б. Фейлхабер
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Росси
Замена
Л. Тони
️️️️
А. Джилардино
Замена
Ч. Дэвис
️️️️
Ж. Алтидор
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
М. Каморанези
Замена
Д. Росси
️️️️
Д. Гаттузо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Донован
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Красная карточка
Р. Кларк
Желтая карточка
Д. Борнштейн
13'
Желтая карточка
Н. Легротталье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
12
Тим Ховард
ВР
12
Джонатан Борнштейн
ЛЗ
5
Огучи Оньеву
ЦЗ
15
Джей ДеМерит
ЦЗ
2
Джонатан Спектор
ПЗ
10
Лэндон Донован
(К)
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ОП
13
Рикардо Кларк
ОП
22
Бенни Фейлхабер
ЦП
8
Клинт Демпси
ПВ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
9
Винченцо Яквинта
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
США
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Хес Пирс
ЦЗ
16
Саша Клестан
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Фредди Аду
ЦФ
9
Чарли Дэвис
ЦФ
Италия
14
Марко Амелия
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
22
Андреа Доссена
ЛП
7
Симоне Пепе
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
0
Лука Тони
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Ховард
12
Борнштейн
5
Оньеву
15
ДеМерит
2
Спектор
4
Брэдли
13
Кларк
22
Фейлхабер
10
Донован
8
Демпси
17
Алтидор
4-3-2-1
1
Буффон
19
Дзамбротта
3
Кьеллини
6
Легротталье
3
Гроссо
21
Пирло
16
Де Росси
8
Гаттузо
16
Каморанези
9
Яквинта
11
Джилардино
12
Борнштейн
16
Клестан
16
Клестан
12
Борнштейн
22
Фейлхабер
7
Бисли
7
Бисли
22
Фейлхабер
17
Алтидор
9
Дэвис
9
Дэвис
17
Алтидор
16
Каморанези
18
Монтоливо
18
Монтоливо
16
Каморанези
8
Гаттузо
22
Росси
22
Росси
8
Гаттузо
11
Джилардино
0
Тони
0
Тони
11
Джилардино
Остались в запасе
США
Италия
6
Хес Пирс
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
19
Фредди Аду
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
14
Марко Амелия
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
22
Андреа Доссена
ЛП
7
Симоне Пепе
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Остались в запасе
6
Хес Пирс
ЦЗ
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
19
Фредди Аду
ЦФ
Остались в запасе
14
Марко Амелия
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
13
Алессандро Гамберини
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
22
Андреа Доссена
ЛП
7
Симоне Пепе
ЛП
17
Анджело Паломбо
ЦП
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Марчелло Липпи
Статистика матча США - Италия
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Где смотреть матч:
"Спорт" 01:45 (в записи)
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